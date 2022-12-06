هل ترتفع أسعار السمك بشكل كبير؟

اشارت نقابة بائعي الاسماك في بيروت، في بيان اليوم، الى ان “الاسماك الطازجة والمجلدة هي من المواد الغذائية الاساسية اليومية عند المواطن، وذلك لأن الانتاج المحلي لا يغطي سوق الاستهلاك، وعلى هذا الاساس كان الجمرك على الاسماك المستوردة هو 5% فقط ولم يتم شملنا بالضريبة المضافة (TVA) لأنها مواد غذائية اساسية”.

اضاف البيان “لقد علمنا ان هناك زيادة على الدولار الجمركي للمواد الغذائية غير الاساسية، وقد فوجئنا عند تخليص البضاعة ان الدولار الجمركي قد شمل الاسماك بدءا من 1/1/2023، وهذا الامر يسبب عبئا كبيرا على المواطن الذي يكفيه ما يعانيه، علما ان هذا الامر سيؤدي الى ارتفاع اسعار الاسماك بشكل كبير، لذا نأمل من الجهات المختصة اخذ العلم وتعديل القرار على ما كان عليه”.