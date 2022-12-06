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الجيش تسلم الدفعة الأخيرة من الهبة الايطالية لدعم خطة نقل العسكريين

6
DECEMBER
2022
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جرى اليوم تسليم الدفعة الأخيرة من الهبة التي خصصتها وزارة الدفاع الإيطالية لدعم خطة نقل أفراد الجيش عام 2022، خلال احتفال أقيم في مقر البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (MIBIL) في الكرنتينا، في حضور السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييري، والعميد الركن نمر أبي ناصيف ممثلا قائد الجيش، وقائد اللواء اللوجستي في الجيش العميد الركن جوني عقل.

وتشكل هذه الهبة المؤلفة من 5 حافلات ثقيلة و5 حافلات متوسطة الحجم و3 شاحنات، خير دليل على دعم الحكومة الإيطالية المستمر للقوات المسلحة اللبنانية في التدريب وتطوير القدرات ضمن الاتفاق الثنائي في مجال الدفاع، وهو معيار للتعاون الأمني بين البلدين.

وتؤدي اللوجستيات دورًا رئيسيًا في التنظيم العسكري وتنمية القدرات بمعناها الأكثر شمولاً. ومن المرتقب أن تلحظ خطة الحكومة الإيطالية للعام 2023، هبات لتوفير مواد ومعدات ومركبات بنحو 8 ملايين يورو وفقًا لحاجات الجيش اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2022، بلغت قيمة الهبات من المعدات والمركبات التي قدّمتها السلطات الإيطالية لدعم الجيش اللبناني نحو 2.1 مليون يورو.

البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (MIBIL)
في العام 2022، نظّمت البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان 51 دورة تدريبية للجيش اللبناني جرى في خلالها تدريب 1133 عسكريا. ويشهد إنشاء مقر البعثة في الكرنتينا وتشييدها على خطة الحكومة الإيطالية الطويلة الأمد لدعم الجيش في تحقيق الأمن والاستقرار لما فيه خير لبنان والمواطنين اللبنانيين.

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