living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجمع "الأفران الصغيرة" يُناشد القضاء... والسبب!؟

6
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفت "تجمع الأفران الصغيرة ومخابز المرقوق" في الجنوب، في بيان الى أن "بعض التجار المشبوهين والمحتكرين والذين كانوا أوقفوا عن العمل وتم توقيفهم سابقاُ من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية عاودوا العمل وبغطاء من بعض المطاحن ويقومون بتوزيع الطحين "المشبوه" بأنه مدعوم على الأفران بأسعار متدنية".

وطالب التجمع وزير الاقتصاد, بـ"إعادة الدعم على الطحين وكل القمح بدل استفادة بعض المنتفعين من مطاحن وتجار سوق السوداء والمشبوهين، متسائلا: كيف تسمح وزارة الإقتصاد ومديرية الحبوب لهؤلاء المطاحن والتجار بإعادة تسليم مادة الطحين".

وقرر التجمع, "مقاطعة هؤلاء التجار والمطاحن التي تزودهم والتي اقفلت ابوابها سابقا وعمدت الى تسويق الطحين المدعوم بأساليب مافيوية".

 

وناشد التجمع القضاء بـ"فتح ملف القمح المدعوم في وزارة الإقتصاد ومديرية الحبوب منذ عام 2019 والتدقيق في الارقام الضخمة المدعومة من القمح التي دخلت الى لبنان واستدعاء الى التحقيق كل من له علاقة بسرقة المال العام مهما علا شأنه ووظيفته وبخاصة أن برامج الصحافة الإستقصائية كانت أثبتت بالصوت والصورة هذه السرقة وهذه الجريمة الموصوفة".

ودعا الى "إنهاء بدعة قمح مدعوم وقمح غير مدعوم وبخاصة أن هذا القمح هو قرض من الصندوق الدولي بقيمة 150 مليون دولار والتي هي بوابة الى استمرار السرقة والتلاعب بجودة الطحين وتدمير لقطاع المخابز والأفران الصغيرة وطلب من جميع هذه الأفران بمقاطعة هؤلاء التجار والمطاحن التي تزودهم".

وختم "تجمع الأفران الصغيرة ومخابز المرقوق" البيان: "إننا منذ اليوم سنلاحق المسؤولين عن هذا الملف سابقا وحاليا لإعادة الأمور الى نصابها ومساواتنا بالأفران الكبيرة المخصصة للخبز العربي ولن ننتظر إقفال مصالحنا وارزاقنا لصالح بعض السارقين والمنتفعين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout