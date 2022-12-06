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وزير البيئة يشرف على شحن نفايات طبية خطرة من مرفأ بيروت إلى فرنسا

6
DECEMBER
2022
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أشرف وزير البيئة ناصر ياسين قبل ظهر اليوم على شحن نفايات طبية خطرة من مرفأ بيروت إلى فرنسا بحضور المدير العام لشركة "تريفيريا TREVERIA" عبد الحميد ميقاتي وممثل عن شركة CMA CGM.

وأكد "أن كلفة الشحنة هي صفر على الدولة اللبنانية، وأن شركة "تريفيريا" والمؤسسات الطبية المنتجة هي التي تتحمل كامل كلفة الشحنة والمعالجة (POLLUER PAYER)". واشار إلى "أن لبنان ينتج حوالى 70 طناً من هذه النفايات في السنة وطريقة المعالجة الوحيدة لها هي في محرقة بيئية بمواصفات عالمية (Incinerator) على حرارة أكثر من 1400 درجة (Celcius).

 وقال وزير البيئة "هذه النفايات لا تُفرَز، وبالتالي طريقة المعالجة الوحيدة هي المحرقة البيئية، ولبنان ليس لديه هذه المحرقة، وبالتالي التسفير او الشحن هو الحل الوحيد بسبب كل القوانين والمعايير البيئية العالمية"، لافتاً إلى أنه "بسبب دقة نقل مثل هذا النوع من النفايات بسبب خطورتها، إستغرق تحضير هذه الشحنة إستغرق اكثر من 3 سنوات بالتنسيق والدعم من شركة CMA CGM تاريخ اول توضيب لهذه النفايات في حزيران 2019. وقامت شركة "تريفيريا" بتوضيب وتجميع النفايات الطبية من 9 مؤسسات صحية موزعة على كافة الاراضي اللبنانية. وهذه النفايات موضبة بطريقة علمية وفق المعايير والقوانين البيئية المعتمدة محلياً وعالمياً. واستحصلت الشركة على موافقة وزارة البيئة لشحن هذه المواد في تشرين الثاني 2021 ومن بعدها على موافقة 8 دول ستقطع الشحنة في مياهها الاقليمية"، معلناً "أن هذه النفايات اذا لم تُسفّر إلى الخارج فإن تأثيرها البيئي كارثي على لبنان وخصوصاً على صحة المواطن وعلى تلوّث المياه الجوفية".
 

وختم شاكراً "التعاون المتكامل بين القطاع الخاص (شركةTREVERIA ، شركة CMA CGM، المحرقة، والشركة المعالجة في فرنسا) والقطاع العام (وزارة الصحة وبالاخص وزارة البيئة)، مشدداً على "أهمية متابعة هذا الانجاز بتوعية المؤسسات الطبية وبالتعاون بين القطاعين الخاص والعام والتحضير على المدى الطويل لتأمين حل مستدام للبنان لمعالجة هذا النوع من النفايات من دون أي كلفة على خزينة الدولة".

من ناحيته، شكر مدير عام شركة "تريفيريا" عبد الحميد ميقاتي وزير البيئة "على الدعم والتعاون الذي بنتيجته استطعنا تسفير هذه النفايات الخطرة حسب الشروط العالمية من اجل الحفاظ على البيئة، هذه الخطوة تتم لأول مرة في لبنان ونأمل الاستمرار بهذا المشوار لأنه عمل ضروري وهام من اجل لبنان، كما نتمنى متابعة التعاون بيننا وبين وزارة البيئة ووزارة الصحة، كما نشكر شركة CMA التي ساعدتنا ايضاً وسهّلت لنا طريقة الشحن مع إتباع وا

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