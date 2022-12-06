وزير البيئة يشرف على شحن نفايات طبية خطرة من مرفأ بيروت إلى فرنسا

أشرف وزير البيئة ناصر ياسين قبل ظهر اليوم على شحن نفايات طبية خطرة من مرفأ بيروت إلى فرنسا بحضور المدير العام لشركة "تريفيريا TREVERIA" عبد الحميد ميقاتي وممثل عن شركة CMA CGM.
وأكد "أن كلفة الشحنة هي صفر على الدولة اللبنانية، وأن شركة "تريفيريا" والمؤسسات الطبية المنتجة هي التي تتحمل كامل كلفة الشحنة والمعالجة (POLLUER PAYER)". واشار إلى "أن لبنان ينتج حوالى 70 طناً من هذه النفايات في السنة وطريقة المعالجة الوحيدة لها هي في محرقة بيئية بمواصفات عالمية (Incinerator) على حرارة أكثر من 1400 درجة (Celcius).
وختم شاكراً "التعاون المتكامل بين القطاع الخاص (شركةTREVERIA ، شركة CMA CGM، المحرقة، والشركة المعالجة في فرنسا) والقطاع العام (وزارة الصحة وبالاخص وزارة البيئة)، مشدداً على "أهمية متابعة هذا الانجاز بتوعية المؤسسات الطبية وبالتعاون بين القطاعين الخاص والعام والتحضير على المدى الطويل لتأمين حل مستدام للبنان لمعالجة هذا النوع من النفايات من دون أي كلفة على خزينة الدولة".
من ناحيته، شكر مدير عام شركة "تريفيريا" عبد الحميد ميقاتي وزير البيئة "على الدعم والتعاون الذي بنتيجته استطعنا تسفير هذه النفايات الخطرة حسب الشروط العالمية من اجل الحفاظ على البيئة، هذه الخطوة تتم لأول مرة في لبنان ونأمل الاستمرار بهذا المشوار لأنه عمل ضروري وهام من اجل لبنان، كما نتمنى متابعة التعاون بيننا وبين وزارة البيئة ووزارة الصحة، كما نشكر شركة CMA التي ساعدتنا ايضاً وسهّلت لنا طريقة الشحن مع إتباع وا