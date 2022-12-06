درغام: من أكثر النقاط الخلافية مع الحزب التي حصلت منذ اتفاق مار مخايل مع حزب الله حتى اليوم هو ما جرى امس!

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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب اسعد درغام: "نحن مع مبدأ المساءلة خاصة في المواقع القضائية أو في مجلس النواب".



وأضاف في حديثٍ لـ"الجديد", "أما في ما يخص الهيئات العامة لمجلس النواب فالافضلية هي للانتخابات الرئاسية ونحن مع تشريع الضرورة ولكن يجب ان نرى هذا التشريع".



ولفت إلى أنه, "هناك اجتماع لتكتل لبنان القوي اليوم لمناقشة موضوع المشاركة في الجلسة العامة غدًا المخصصة للاستماع لوزراء الاتصالات".

وتابع, "نحن متفقون أن لا نشارك باي جلسة إلَّا فيما يدخل باطار تشريع الضرورة".



وأشار درغام إلى أنه, "من أكثر النقاط الخلافية مع حزب الله التي حصلت منذ اتفاق مار مخايل مع حزب الله حتى اليوم هو ما جرى امس في جلسة الحكومة".



وأكّد أنه, "نطمح للتوافق والتلاقي مع القوّات اللبنانية والكتائب اللبنانية بما يخص رئاسة الجمهورية والعلاقة مع حزب الله بحاجة الى انعاش".