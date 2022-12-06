living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السوق السوداء تنشط... والأدوية السورية تغزو الأسواق!

6
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اختفاء الأدوية من الأسواق، ظاهرة تعود الى الواجهة بين الفينة والأخرى...

لا داعي لتكرار الحديث عن كارتيلات الأدوية واخفاقاتها المستمرة في تلبية حاجة السوق، والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، الّا أنّ واقع الحال يقول إنّ غلاء أسعار الدواء وإختفاءه أو إخفاءه، دفع باللّبنانيين الى طلبه من الخارج، إن من تركيا أو الإمارات أو سوريا وحتّى من فرنسا...، وهي البلدان التي يقصدها اللّبنانيون ويعودون بها بـ "حقائب" مليئة بالأدوية المقطوعة أو المحجوبة من السوق المحليّة أم تلك التي أضحت أسعارها تفوق قدرة المواطن الشرائية.

 
رئيس لجنة الصحة النيابية السابق عاصم عراجي يصف واقع القطاع بـ "الخبصة"، واذ يشير الى أنّ "أحد أبرز أسباب انقطاع الدواء من السوق يعود لرصد 35 مليون دولار شهريا لاستيراد أدوية السرطان والأمراض المزمنة المدعومة جزئيا، إضافة الى المستلزمات الطبية وحليب الأطفال"، لا ينكر أنّ السوق السوداء هي الطاغية حاليا، والمتحكّمة بالقطاع.

ويشدد عراجي عبر "المركزية" على خطورة التهريب، وتأثيره السلبيّ على صحة المواطن، اذ لا يمكن التأكّد ما اذا كان الدواء يستوفي الشروط أم لا.

ويميّز عراجي بين نوعين من التهريب الأوّل وهو إخفاء الأدوية المدعومة، لتصبح موجودة عندما يُدفع ثمنها بالدولار. والثاني هو التهريب من الخارج "والذي يدخل لبنان من كلّ حدب وصوب"، ويباع بالدولار، أو ما يوازيه بالليرة اللّبنانية وبسعر يفوق السعر الحقيقيّ بأضعاف. وعليه، يطالب عراجي بضرورة تفعيل التفتيش الصيدلي.

 الى فقدان الدواء وإخفائه، يلفت عراجي الى أنّ ارتفاع أسعار الدواء نشّط أيضا سوق التهريب، فبات المواطن يسعى للحصول على أدوية السرطان من فرنسا، والأدوية المزمنة من سوريا...

ويعطي عراجي مثالا على ذلك، ما يحصل في المناطق البقاعيّة، والتي يتوافر فيها الدّواء السوريّ الصنع بكثافة، اذ سهّل قرب المسافة عمليّة جلب الدواء السوريّ الصنع، فأيّ مواطن غير قادر على دفع ثمن دواء السكرّي أو القلب وغيره من الأدوية المزمنة والتي أصبحت أسعارها تفوق المليون ليرة، بات يطلب من أيّ سائق أجرة جلبها من سوريا، حيث أنّ الصناعة الدوائية في سوريا نشيطة والأدوية المزمنة متوافرة وبأسعار أقل.

أمّا عن الدواء التركيّ، فيؤكد عراجي أن صناعة الدواء في تركيا جيّدة، لكنه لا يخفي تخوّفه من الأدوية المقلّدة، وغير المستوفية للشروط. وعليه، يرى أنه من الضروريّ لكلّ من يشتري دواء لأحد أقاربه أو أصدقائه من الخارج أن يأتي به من مصدر موثوق كالصيدليات، ويرفقه بفاتورة الصيدلية.

وبناء عليه، يلفت عراجي الى ضرورة تنظيم القطاع، وتشديد المراقبة، لأنه لا يجوز أن يبقى الضياع سيّد الموقف، وأن يستمرّ التجار بإستغلال صحّة المواطن بالشكل الذي يحصل اليوم

المركزية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout