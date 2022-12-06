جنبلاط يدعي على القاضية غادة عون

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تقدّم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط، من خلال المحامي نشأت الحسنية، أمام النيابة العامة التمييزية، بدعوى ضد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية ما سبق ونشرته على حسابها الخاص عبر "تويتر" عن قيام مصارف سويسرية بتجميد حسابات مصرفية لشخصيات سياسية لبنانية مستندة في ذلك إلى خبر مزعوم منسوب الى وكالة "ويكيليكس".

وأحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى، مرفقة بالادعاء ضد القاضية عون، إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تبعاً للشكوى التي سبق وتقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وآخرين، وقد تسلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الشكوى مع الادعاء لاتخاذ الاجراءات القانونية والسير بها.