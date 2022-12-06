أُدرجت الجامعة اللبنانية ضمن أفضل 151 – 175 جامعة في تصنيف السمعة العالمية "World Reputation Rankings 2022"، الذي أصدرته مؤسسة التايمز للتعليم العالي (The Times Higher Education)، في شهر تشرين الثاني 2022.

ويشكل إدراجُ الجامعة اللبنانية ضمن أقوى 200 جامعة عالمية مؤثرة من أصل أكثر من 1600 جامعة، بحسب التايمز، اعترافًا بجودة برامج التعليم فيها وضمان حصول طلابها على الوظائف بعد تخرّجهم منها.

واعتمد تصنيف السّمعة العالمية وفق التايمز لعام 2022، على مجموعة مؤشرات أداء تحدّد مدى تميز الجامعة أو المؤسسة التعليمية في 4 مجالات رئيسية، وهي: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة والنظرة الدولية.

يُذكر أن الجامعة اللبنانية كانت قد حققت نتيجة متميزة في تصنيف التايمز العالمي للتأثير المجتمعي للجامعات (Times Higher Education Impact Rankings) لعام 2021، وحجزت المرتبة الثانية على مستوى لبنان، والثانية عشرة على مستوى العالم العربي، وصُنّفت ضمنَ أفضلِ 200 – 300 جامعة على مستوى العالم.