living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجامعة اللبنانية... ضمن أقوى 200 جامعة عالمية

6
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أُدرجت الجامعة اللبنانية ضمن أفضل 151 – 175 جامعة في تصنيف السمعة العالمية "World Reputation Rankings 2022"، الذي أصدرته مؤسسة التايمز للتعليم العالي (The Times Higher Education)، في شهر تشرين الثاني 2022.

ويشكل إدراجُ الجامعة اللبنانية ضمن أقوى 200 جامعة عالمية مؤثرة من أصل أكثر من 1600 جامعة، بحسب التايمز، اعترافًا بجودة برامج التعليم فيها وضمان حصول طلابها على الوظائف بعد تخرّجهم منها.

 

واعتمد تصنيف السّمعة العالمية وفق التايمز لعام 2022، على مجموعة مؤشرات أداء تحدّد مدى تميز الجامعة أو المؤسسة التعليمية في 4 مجالات رئيسية، وهي: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة والنظرة الدولية.

يُذكر أن الجامعة اللبنانية كانت قد حققت نتيجة متميزة في تصنيف التايمز العالمي للتأثير المجتمعي للجامعات (Times Higher Education Impact Rankings) لعام 2021، وحجزت المرتبة الثانية على مستوى لبنان، والثانية عشرة على مستوى العالم العربي، وصُنّفت ضمنَ أفضلِ 200 – 300 جامعة على مستوى العالم.

 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout