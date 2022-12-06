المعلوف: يجب وقف هذه المهذلة... اقرأوا الدستور جيِّداً!

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غرد النائب السابق سيزار معلوف عبر حسابه الخاص على "تويتر"، كاتبا: "بعد إِنعقاد جَلسة الحُكومة البارِحَة أصبح واضحاً ان الثنائي الشيعي ورئيس حكومة تصريف الاعمال يَستَغِلّون الخِلاف المَسيحي المَسيحي والنكد السياسي للأَسف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لإدارة البلد من دون رئيس للجمهورية وبحكومة عرجاء فاقدة للشرعية.

وتابع: "هذا أَمرٌ خطير ومرفوض وهي سابقة تؤخدنا الى المَجهول كي لا نقول الى الفدرالية لا سمح الله. يا من تدَّعون الحفاظ وتطبيق اتفاق الطائف، اقرأوه جيِّداً، يجب وقف هذه المهذلة ولتكن الأَولَوية بإِنتخاب رئيس للجمهورية للتخفيف من وَجع الناس وما وصلنا اليه بسييكم، بدل من التَّكابر."