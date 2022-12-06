بقرادونيان: ما حصل سابقة ما فينا نسكت عليها

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اكّد الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ان "قرار حزب الطاشناق كان عدم المشاركة بالجلسة الحكومية وكان يفترض ان يلتزم الوزير جورج بوشكيان بذلك ولكن لاسباب خاصة لم يلتزم".

وكشف في حديث لـ"الجديد" ان وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان "ليس حزبياً وهو عضو في كتلة نواب الأرمن، مضيفاً انه "لن نمر مرور الكرام حول الموضوع وما حصل سابقة "ما فينا نسكت عليها".

ولفت بقرادونيان الى ان "كحزب انا مكون اساسي بالحكومة و"مش بجيبة حدا وبرفض كون بجيبة حدا"، رافضاً "ان يكون غيري بجيبة حدا وما حدا حكاني لا الرئيس ميقاتي ولا دوائر السراي وفجأة نسمع بالاعلام ان هناك جلسة ضرورة للحكومة".

وقال بقرادونيان: "المفروض ان ميقاتي لا يعتبر ان بوشكيان هو وزيره او وزير "جاي بالباراشوت" او وزير بيقدر يمون عليه لان في صداقة بينهما، وانا لم يضغط احد علي وانا اكيد ان لا الرئيس نبيه بري ولا جماعة حزب الله حكوا مع جورج."