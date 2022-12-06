الثلوج في طريقها الينا... اليكم طقس الايام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة ، وأمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد كما يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2100 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا، ويستمر حتى صباح يوم الخميس حيث يستقر تدريجيا.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة ، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية متقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد . تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة ، وأمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد كما يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2100 متر.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و عودة درجات الحرارة الى الارتفاع، ويتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة شمالا في الفترة الصباحية.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 9 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 55 و80% .

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج،

حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,29

-ساعة غروب الشمس: 16,29