"حسابات وتطبيقات إلكترونية مشبوهة"... قوى الأمن تحذر!!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التّالي:

ضمن إطار مكافحة عمليات التّجسّس التي يعتمدها العدو الإسرائيلي، ومن خلال متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة المتابعة التقنيّة، اشتبهت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي بأحد الحسابات عبر تطبيق "فايسبوك" تحت اسم: "Amine Amine" الذي يقوم مشغّله -مجهول الهوية بسبب اعتماده نظام حماية منيع- بنشر إعلان عن فرص عمل وإقامة خارج لبنان براتب شهري يبلغ /1080/ يورو، وذلك على عدّة صفحات إلكترونية لبنانية تُعنى بعرض فرص عمل وتأمين وظائف للشبّان.

كذلك، تمّ الاشتباه بتطبيق "Facetune 2" الموجود ضمن قائمة متجري "Play Store" و"App Store"، والذي تمّ تطويره في إحدى الشركات الإسرائيلية عام 2013. وتبيّن أنّه بعد تحميل التطبيق يطلب الموافقة ويستحصل عليها للدخول على البيانات والصور الموجودة داخل الهاتف، ويُخشى من احتوائه على ثغرة ذات أهداف تجسّسية إسرائيلية.