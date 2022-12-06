طرابلسي: من سجّل هدفا في مرمى التيار بالسياسة، سجّله بالدستور

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كشف النائب إدغار طرابلسي في حديث اذاعي:

١. من سجّل هدفا في مرمى التيار بالسياسة، سجّله بالدستور، وهذا نحر إضافي له، ويتحمّل مسؤوليته الوزراء الذين أمّنوا النصاب.

٢. الحكومة مستقيلة ولا تملك ثقة المجلس الجديد، ومن جمعها يظن انه يحق له تجاوز الدستور.

٣. ثوابت التفاهمات الوطنية الكبرى باقية ولا بُدّ من اعادة النظر بالشراكات والعمل السياسي.

٤.يجتمع التكتل اليوم لاعلان الخلاصات التي توصلنا اليها.

٥. نحن لا نعطل جلسة انتخاب الرئيس والورقة البيضاء هي حق الى حين الاتفاق على اسم جامع نقف خلفه جميعنا.