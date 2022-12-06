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انتخابات التيار الداخلية... يومان انتخابيان تكلّلا بروح "ديمقراطية" عالية!!

6
DECEMBER
2022
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام البيان التالي:

انتهت المرحلة الاولى من الانتخابات الداخلية في التيار الوطني الحر مساء الاحد ٤ كانون الاول ٢٠٢٢ بعد يومين انتخابيين تكلّلا بروح ديمقراطية عالية.
وقد تم اجراء الانتخابات الكترونياً فاقترع المنتسبون من اماكن تواجدهم دون اعباء التنقل، وهو دليل اضافي على ما نادى به التيار الوطني الحر مراراً من ان البطاقة الممغنطة والميغاسنتر هما الأنسب لتمكين المواطنين من المشاركة في الانتخابات وتسهيل عملية اقتراعهم.

وقد جرى التنافس بين ١٦٨ مرشحا على ٩٢ مقعدا في المجلس الوطني، مقسّمة الى ٧٥ مقعدا لممثلي الاقضية، اربعة مقاعد لممثلي قطاع الشباب، اربعة مقاعد لممثلي قطاع المهن، مقعدين لممثلي العمل البلدي وسبعة مقاعد لممثلي الانتشار، وقد فاز ممثلو ١١ قضاء بالتزكية وخاض الانتخابات ممثلو ١٣ قضاء.

من الجدير ذكره انها المرة الاولى التي يعتمد فيها التيار على التصويت الالكتروني حصراً عبر التطبيق الخليوي الخاص بالتيار، حيث ان نسبة المشاركة فاقت التوقعات بأن تم تحميل التطبيق من قبل ٥٠٪ من مجمل المنتسبين، كما ان المشاركة في التصويت تخطت ال٨٣٪ من الذين قاموا بتحميل التطبيق.

وكانت هيئة الاشراف على الانتخابات قد بدأت بالتحضير اللوجستي منذ عدة اسابيع وتم تجهيز غرفة عمليات في المقر العام مع وضع ارقام ساخنة بتصرّف المنتسبين، ما ساعد المنتسبين على حل اي مشكلة لوجستية او تقنية، وادّى بالتالي الى حسن سير العملية الانتخابية.

وقد سجل مشاركة عالية للمرأة في الاستحقاق الانتخابي الداخلي، ففازت ١٣ سيدة من أصل ١٥ مرشحة، ويعوّل على هذه النتيجة لتشكل دفعاً لانخراط السيدات في العمل الحزبي والمشاركة في صنع القرار.

مع الاشارة الى ان الانتخابات تستكمل في مرحلتها الثانية يوم الاحد ١٨ كانون الاول حيث يصار لانتخاب ممثلة المرأة في المجلس الوطني يليها انتخاب ٦ أعضاء في المجلس السياسي، ومجلس التحكيم، ولجنة الرقابة المالية، كل ذلك ايضاً عبر التطبيق الالكتروني.

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