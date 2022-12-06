عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 6 كانون الأول 2022

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الأخبار: حزب الله والتيار: كي لا يقع المحظور



الديار: باسيل يخسر أولى معاركه السياسيّة بعد خروج عون من بعبدا... ويُحضّر للتصعيد!

ميقاتي بدعم «الثنائي» وتمرّد الطاشناق يُعيد إنعاش الحكومة: الجلسة «مش يتيمة»

رهان على قرب استئناف المفاوضات الإيرانيّة ــ السعوديّة لتحريك الملف الرئاسي؟

النهار: جلسة انتكاسة "التيار" تطلق "خربطة" التحالفات



الجمهورية: التيار مستفز: وصلتنا الرسالة

هل أراد حزب الله كسر باسيل؟



البناء: ميقاتي يسجل هدفاً في مرمى التيار… لكن الدور النهائي يحسمه توقيع المراسيم / باسيل يتناول اليوم تصدّع التحالفات… ووزيرا حزب الله: استجبنا لوجع الناس/ القرارات الحكومية: فواتير المستشفيات وتأمين أدوية السرطان ورواتب المتقاعدين/





نداء الوطن: "القوات" تقاطع جلسة "الاتصالات": وظيفة الهيئة العامة الآن انتخاب رئيس

"فركة أذن" لباسيل: حكومة ميقاتي "تحمي ظهر المقاومة"!





اللواء: مجلس الوزراء يُقرُّ «بنوداً مالية حيوية».. وباسيل يتخبّط بإخفاقاته!

خلط أوراق بعد الجلسة واتساع الشـرخ بين حزب الله والتيار العوني.. والمراسيم تأخذ طريقها إلى التنفيذ

l'orient le jour: « Ministre roi », Bouchikian sauve la séance du Conseil des ministres