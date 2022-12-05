اليكم ابرز مقررات جلسة مجلس الوزراء

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التأم مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة نجيب ميقاتي، بعد اكتمال النصاب قبل ظهر اليوم.

وشارك في الجلسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: التربية القاضي عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الإتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاشغال العامة علي حمية.

وتمت الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال.

كما اقرت الحكومة المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب.

كذلك تمت الموافقة على تحويل مبلغ 26 مليون دولار موجودة بحسابات وزارة الاتصالات لصالح هيئة "اوجيرو".

وفي مستهل الجلسة، اكد ميقاتي اننا "ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما كثرت وجلسة اليوم استثنائية والأكثر من استثناء هو الملف الطبي".

وشدد على ان "اذا كان البعض يتلطى خلف الدستور والعيش المشترك فهما لا يتحققان بموت الناس وبكل الأحوال لن يحصل ذلك على يدنا".

وبعد انتهاء الجلسة، شدد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار على ان "نحن لسنا بصدد الخوض بمعارك وهمية ولكن نريد أن نكمل حتى انتخاب رئيس بطريقة دستورية ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب".

واشار حجار الى ان "المشكلة في مكان آخر وهذه الحكومة لم تنل الثقة وكان علينا أن نتشاور لإدارة البلاد وطلبت من ميقاتي التراجع خطوة إلى الوراء ولكن أصر على عقدها وأكمل الجلسة".

بدوره، اشار وزير الاشغال علي حمية، الى انه "لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسب وجع الناس".

ولفت الى ان "إعترضنا على بنود كانت ضمن جدول الأعمال من بينها بند الضريبة على القيمة المُضافة وأضفنا بنداً أساسياً يرتبط بشركات النفايات".

واضاف بيرم: "رفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة ولم يمر ورفضنا بند التعرفة الجمركية الجديدة وتمنينا على ميقاتي اضافة بند متعلّق برفع النفايات".

اما وزير الاعلام زياد مكاري، فاكد ان "قرارات جلسة اليوم نافذة ولا تحتاج لامضاء الـ 24 وزير".