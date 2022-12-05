حجار: طلبت من ميقاتي أن نتراجع خطوة إلى الوراء...لكنه!!

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ذكر وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، أن "المشكلة في مكان آخر وهذه الحكومة لم تنل الثقة، وكان علينا أن تنشاور لإدارة البلاد".

وأشار حجار، الى "أنني طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التراجع خطوة إلى الوراء ولكن أصر على عقدها وأكمل الجلسة فسجلت موقفي وخرجت"، لافتاً الى "أنني اليوم لست قريب من أي شخص، بل مقرب فقط من الوطن"، مشدداً على توجيه البوصلة الى إدارة شؤون البلاد".

وأكد "أننا لسنا بصدد الخوض بمعارك وهمية ولكن نريد أن نكمل حتى انتخاب رئيس بطريقة دستورية ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب".