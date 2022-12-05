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حملة قمع مخالفات البسطات على كورنيش صيدا البحري

5
DECEMBER
2022
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نفذت شرطة بلدية صيدا، بإمرة القائد بدر القوام وبتوجيهات من رئيسها المهندس محمد السعودي، حملة قمع مخالفات على كورنيش صيدا البحري بدءاً من مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية شمالا (الملعب البلدي) وحتى جنوبي المدينة في سينيق، بمؤازرة من قوى الأمن الداخلي بإشراف آمر فصيلة درك صيدا الرائد هاني القادري وبمواكبة فرقة مكافحة الشغب – القوى السيارة في قوى الأمن الداخلي، وقوة من مخابرات الجيش اللبناني بإمرة الرائد هادي الحاج شحاده.

ولفت السعودي إلى أن "الحملة تهدف الى وضع حد لفوضى البسطات والمخالفات على طول الكورنيش البحري حيث معالم المدينة الأثرية والتراثية والسياحية، والتي تشكل مقصدا للزوار والوفود السياحية المحلية والأجنبية". 

ونوه "بالدعم والمواكبة للحملة من قبل نواب وفاعليات المدينة، ومتابعة مباشرة أيضا من محافظ الجنوب منصور ضو وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد بلال الحجار" مشدداً على أن "الحملة ستبقى متواصلة بتسيير دوريات لأن هناك شكاوى كثيرة من التسبب بازدحام للسير على الكورنيش البحري فضلا عن إنتشار الأوساخ والروائح الكريهة جراء الفضلات التي ترمى في الشارع من بسطات السمك وغيرها، مما يسيء للمدينة وأهلها وللزوار".

من جهته أكد قائد الشرطة قوام " أن الحملة هدفها التأكد من إلتزام أصحاب البسطات إزالة بسطاتهم عن الأرصفة او الشارع بموجب الإنذارات المتكررة السابقة".

 

وأشار الرائد القادري، بدوره، إلى أن "الحملة ستتواصل على الكورنيش البحري وستشمل أيضا منع وقوف الصرافين غير الشرعيين على طول الكورنيش".

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