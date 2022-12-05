عزيز: يللي ما اخدوه في مؤتمر الطائف... يضعون اليد عليه اليوم بالتكافل والتضامن!!

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غردت الاعلامية ندى اندراوس عزيز عبر حسابها على "تويتر":

الوزير جورج بوشيكيان خرج عن الاجماع المسيحي المتمثل ببكركي، القوات، التيار والكتائب، وسيشارك في جلسة مجلس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال المخالفة للدستور. وفي المعلومات أن قرار بوشيكيان شخصي لا يعكس توجه حزب الطاشناق.

وأضافت: يللي ما اخدوه وكملوا عليه من وضع يد على صلاحيات وحقوق وتمثيل مسيحي في مؤتمر الطائف والدستور المنبثق عنه وبرعاية الوصي السوري، يضعون اليد عليه اليوم بالتكافل والتضامن بين رئيس حكومة تصريف الاعمال والثنائي أمل وحزب الله.