درغام: اذا كان هناك أي فرصة لوصول اي شخص من التيار فسندعمه...!

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أعلن النائب أسعد درغام انه "معروف من يُطيّر جلسات المجلس النيابي، وهم من غير المسيحيين وعلى المسيحيين أنفسهم أن يجلسوا سويًا ويتناقشوا للتوصل الى مرشح مقبول من الجميع".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية، وأقول له من باب النصيحة ان هذا الامر يزيد من النقمة المسيحية عليه".



واضاف درغام "الورقة البيضاء هي تعبير عن رأي وموقف معيّن الى حين تبلور فكرة التوصل الى مرشح توافقيّ والثنائيّ الشيعي يرفض النقاش سوى باسم فرنجيّة حتى الساعة".



وتابع " قد نكون أخطأنا ولكننا لم نرتكب خطايا كبيرة".

واعتبر ان "ترشُّح باسيل أمر طبيعيّ وله الافضلية وهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحقّه الترشح ولكنه أعلن أنه غير مرشّح واذا كان هناك أي فرصة لوصول اي شخص من التيار فسندعمه".