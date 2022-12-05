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عصابة تمتهن سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية في قبضة الامن

5
DECEMBER
2022
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البيان التالي:

بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية، تم رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الأسلاك الهاتفية العائدة لشبكة أوجيرو من مناطق عدّة مستخدمين سيارة نوع "دودج دورينغو" لون اسود.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويتهم وهم كل من السوريين:

ن. ك. (من مواليد عام ۱۹۸۱)

ع. م. (من مواليد عام ۱۹۹۳)
ع. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم ومراقبتهم وتوقيفهم.

بتاريخ 24-11-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة المذكورين في محلة الشوان على متن سيارة الدودج (تم ضبطها). وبتفتيشهم والسيارة، تم ضبط أدوات تستعمل في عمليات السرقة وهي عبارة عن مقص حديدي كبير، جهاز إلكتروني لقياس قوة الكهرباء، قطاعة و/2/سكين ست طقات، و/191/ قطعة من أسلاك هاتف نحاسية طول القطعة حوالي المتر.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ العديد من عمليات سرقة الأسلاك النحاسية من مناطق عديدة، وأنّ الاسلاك المضبوطة بحوزتهم أقدموا على سرقتها من محلة قرطبا قبل عملية توقيفهم وأنهم كانوا ينوون بيعها، كما اعترف الأول والثاني بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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