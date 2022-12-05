انخفاض في درجات الحرارة... ما حال طقس الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، وتكون الاجواء مهيأة لأمطار خفيفة محلية ساحلا.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الثلاثاء، حيث يتحول الى متقلب وماطر أحيانا بسبب تأثير كتل هوائية باردة نسبيا ومن ثم يعود الى الاستقرار يوم الخميس المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر كانون ألاول بين 13 و21 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

*الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

*الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة ، يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لأمطار خفيفة محلية ساحلا.

*الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة محلية مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الجنوبية ويتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر.

*الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الدخال من 7 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: جيد، يسوء احيانا خلال الليل على المرتفعات بسب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و65 % .

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,27

-ساعة غروب الشمس: 16,29