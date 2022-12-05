عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 كانون الأول 2022

الأخبار: انتخابات المفتين: تصفية نفوذ المستقبل؟
ميقاتي يجمع الأضداد المسيحيين والتيار يؤكد أن «دورنا ووجودنا استراتيجيان كسلاح المقاومة»: جلسة الحكومة طارت
«أنصار الله» تَطلب مسوّدة لـ«الحلّ النهائي»... وفد سعودي جديد في صنعاء
البناء: شولتز يدعو لقناة مشتركة مع ماكرون للحوار مع بوتين رغم سقف سعر النفط الروسي/ اختبار القوة بين ميقاتي والتيار يُحسم اليوم في نصاب جلسة الحكومة بعد بيان 9 وزراء/ الراعي لمراعاة الشغور الرئاسي في انعقاد الحكومة وجدول أعمالها منعاً للبعد الطائفي/
الديار: الراعي يُغطي ميقاتي... والرئيس عون وباسيل يُعارضان وحيدين
ترقب نتائج الحراك الخارجي الرئاسي بعد الأعياد
ملف عودة النازحين يترنّح رغم تطمينات الأمم المتحدة... وخشية من انفجار الأزمة
النهار: "وزير ملك" ينقذ الجلسة أم ضربة لميقاتي؟
اللواء: باسيل يُعطِّل النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء .. والمرضى ضحايا الكيد السياسي
ميقاتي يتجاوب مع رغبة الراعي والخلاف العوني يتَّسع مع «حزب الله» .. وطلائع إضرابات بدءاً من اليوم
الجمهورية: مجلس الوزراء على الحافة
l'orient le jour: Le CPL parvient à torpiller, in extremis, la réunion du Conseil des ministres