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عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 كانون الأول 2022

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الأخبار: انتخابات المفتين: تصفية نفوذ المستقبل؟

ميقاتي يجمع الأضداد المسيحيين والتيار يؤكد أن «دورنا ووجودنا استراتيجيان كسلاح المقاومة»: جلسة الحكومة طارت

«أنصار الله» تَطلب مسوّدة لـ«الحلّ النهائي»... وفد سعودي جديد في صنعاء

 

 


البناء: شولتز يدعو لقناة مشتركة مع ماكرون للحوار مع بوتين رغم سقف سعر النفط الروسي/ اختبار القوة بين ميقاتي والتيار يُحسم اليوم في نصاب جلسة الحكومة بعد بيان 9 وزراء/ الراعي لمراعاة الشغور الرئاسي في انعقاد الحكومة وجدول أعمالها منعاً للبعد الطائفي/

 

 

 

الديار: الراعي يُغطي ميقاتي... والرئيس عون وباسيل يُعارضان وحيدين
ترقب نتائج الحراك الخارجي الرئاسي بعد الأعياد
ملف عودة النازحين يترنّح رغم تطمينات الأمم المتحدة... وخشية من انفجار الأزمة

 

 

 

 

النهار: "وزير ملك" ينقذ الجلسة أم ضربة لميقاتي؟

 

 

 


اللواء: باسيل يُعطِّل النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء .. والمرضى ضحايا الكيد السياسي
ميقاتي يتجاوب مع رغبة الراعي والخلاف العوني يتَّسع مع «حزب الله» .. وطلائع إضرابات بدءاً من اليوم

 

 




الجمهورية: مجلس الوزراء على الحافة

 

 

 


l'orient le jour: Le CPL parvient à torpiller, in extremis, la réunion du Conseil des ministres

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