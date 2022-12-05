أسرار الصحف ليوم الأثنين 5 كانون الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قالت مصادر نفطية إن وضع سقف لسعر النفط الروسي بـ 60 دولاراً للبرميل اذا تم تطبيقه وقبلته روسيا سوف يعني دخلا روسيا قيمته مئة مليار دولار سنوياً لمبيعات النفط الروسي والرفض الروسي يعني ثقة بتأمين أسواق بديلة او ارتياح مالي او قدرة على التسبب بأزمة كبرى في السوق.



خفايا

رأى مصدر وزاري في تصريح البطريرك بشارة الراعي حول اجتماع الحكومة اصطفافه الى جانب الرئيس نجيب ميقاتي وتقديم التغطية المسيحية للاجتماع ما يمنح الوزراء المشاركين تغطية بكركي ويضعف سعي التيار الوطني الحر لتقديم الدعوة تجاوزا على الحقوق المسيحية الميثاقية.



اللواء: أسرار

همس

يعتبر مرجع دستوري أن الظروف الإستثنائية التي تتطلب إنتقاد مجلس الوزراء هي أكبر من الخلافات على تفسير النصوص الدستورية، وتنطبق عليها قاعدة: الضرورات تُبيح المحظورات!



لغز

تضاربت الأرقام التي يتداول بها بعض الخبراء الماليين حول المستوى الذي يمكن أن يصل إليه سعر الدولار في السوق السوداء بعد رفع اللولار المصرفي إلى خمسة عشر ألف ليرة!

نداء الوطن: خفايا

تقول أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه يستحيل إقرار الأموال للمستشفيات وللأمراض المستعصية عبر مراسيم جوالة، ولو كان الأمر ممكناً لما دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها.

أنشأت قوة سياسية فاعلة غرفة عمليات إعلامية وسياسية بهدف تشويه صورة مرشح، لا التسويق لاسم مرشحها.