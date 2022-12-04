النتائج الأوّلية للفائزين في انتخابات "التيّار" الداخلية

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أجرى التيّار الوطني الحرّ, اليوم الأحد, انتخاباته الداخلية وذلك عبر التطبيق الإلكتروني.



وجاءت النتائج الأولية لبعض الأقضية في انتخابات "التيّار" الداخلية على الشكل التالي:

-كسروان: فوز المرشحين جان قرقماز وباتريك زوين وغسان نخول بعضوية مجلس القضاء.

-جبيل: فوز المرشحين جوزيف عبيد, سامر موسى وايلي زيد بعضوية مجلس القضاء.

-بيروت: فوز المرشحين طوني سعادة, كارلا بطرس ومرتضى ديب بعضوية مجلس القضاء.

-البترون: فوز المرشحين زينة ضاهر, فرنسوا صعب وضوميط عبدالله بعضوية مجلس القضاء.

-بعبدا: فوز المرشحين فادي طنوس, زياد الجاموس و بولين خلوف بعضوية مجلس القضاء.

-زحلة: فوز المرشحين طوني الهندي, قزحيا الزوقي وناصيف ابو ديوان بالتزكية بعضوية مجلس القضاء

-بعلبك الهرمل فوز المرشحين خضر الحاج حسن, احمد الحسيني وزينة عون بالتزكية بعضوية مجلس القضاء

-عاليه: فوز المرشحين بيرت طراد ورامي متى وسلطان فياض بعضوية مجلس القضاء