رسالة من الوزير هيكتور حجار إلى ميقاتي والوزراء على غروب "واتساب".. هذا ما جاء فيها!

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أرسل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء على غروب "واتساب" جاء فيها :

دولة الرئيس زملائي الوزراء ،

طالبت شخصيا في جلسة مجلس الوزراء وكنا في بعبدا فتح أعتماد لمدة سنة لمرضى السرطان وأمراض الكلى تحسبا مني وتخوفا من الشغور وبعد فتح الاعتماد لمدة أشهر تم تأخير تنفيذ الاعتماد من حاكم مصرف لبنان لأكثر من ثلاثة اسابيع وعدنا وتابعنا الموضوع في جلسة بالسراي .



انا مع تلبية حاجات الناس ولكن محترمين الدستور والميثاق ، وأدعو كل الزملاء ودولة الرئيس الى حوار لكيفية أدارة شؤون البلاد في ظل حكومة مستقيلة وفراغ رئاسي ، هذا الحوار الوزاري هو السبيل الوحيد لحلحلت مشاكل الناس وهذه مسؤوليتنا الجماعية التفرد والتعاطي بهذا الملف دون التشاور أوصلنا وسيوصلنا الى لا الحل علينا كلنا الذهاب الى التشاور والحوار بعيدا عن أظهار وكأن بعضنا مع هموم الناس والأخرين ضد هموم الناس هذا الخطاب فيه كثير من التجني .