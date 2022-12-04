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نقابة موظفي ألفا وتاتش تعلن التوقف عن العمل بدءا من غد وحتى نيل الحقوق

4
DECEMBER
2022
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أعلن مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان التوقف عن العمل في شركتي ألفا وتاتش ابتداء من يوم غد الإثنين وحتى نيل الحقوق، مؤكدا أن من يتحمل مسؤولية هذا القرار هو من سلب صاحب الحق حقه ونكث بوعوده.
وجاء في رسالة وجهتها النقابة الى الموظفين: يا من كنتم دائما حريصاء على قطاع الاتصالات كحرصكم على انفسكم. يا فخرا وعزا لكل من عرفكم ونوه بكفاءتكم وقدراتكم العلمية. كم كان بودنا ان نزف اليكم خبر نيلكم ما حرمتم من حقوق، لكن يا للاسف أتى فحص الانتماء والاستنسابية سلبيا بالنسبة الى العديد منكم.
أضافت: لم نكن يوما هواة تعطيل، لكن عند النكث بالوعود وعند عدم التزام المسؤولين تعهداتهم بإعطائكم ما هو حق لكم بلا زيادة او نقصان، ولأننا لم نكن يوما من الطامعين كما غيرنا والاثباتات معلومة وكل ما نطلبه هو حقنا، وبعد اعطاء مهل كدليل على حسن النية فقوبلنا بالتحدي والتهديد والوعيد، وبعد الوصول الى النتائج السلبية وعدم رغبة اصحاب الشأن بإعطائكم حقوقكم المنصوص عليها بشكل واضح في عقد العمل الجماعي، نعلن التوقف عن العمل في شركتي الفا وتاتش ابتداء من يوم غد الإثنين ولحين نيل الحقوق. ونؤكد أن من يتحمل مسؤولية هذا القرار هو من سلب صاحب الحق حقه ونكث بوعوده. انتم اصحاب حق ولن يموت حق وراءه مطالب.

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