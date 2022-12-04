الرئيس عون يستقبل وفداً فرنسياً من كتلة الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي: لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم فيها

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استقبل رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون وفداً فرنسياً من كتلة الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي وتناول البحث مسألة النازحين السوريين في لبنان، حيث تمّ التأكيد على أنّ لبنان لم يعد قادراً على تحمّل هذا العبء بسبب أزمته الاقتصادية الخانقة، كما وعلى ضرورة مساعدة البرلمان الأوروبي لتأمين عودتهم إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم فيها خصوصاً وأنّ أغلب المناطق السورية باتت آمنة وجاهزة لاستقبالهم.

كما وتناول النقاش عمليّة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثمّ تأليف حكومة جديدة تعمل على تنفيذ خطة اقتصادية إصلاحية لوقف التدهور الحاصل على المستويين المالي والاقتصادي.