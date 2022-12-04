نقابة موظفي ألفا وتاتش: تحركنا مطلبي تطبيقا لعقد العمل الجماعي ولن نتنازل عن الحقوق

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انتقد مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان التداول بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلق بالواقع الوظيفي للعاملين في شركتي الخليوي ألفا وتاتش. ورأى في هذا السلوك المشبوه تشويشا على تحركهم المطلبي المحق تطبيقا لعقد العمل الجماعي، مؤكدا عدم التنازل عن الحقوق.

وجاء في رسالة وجّهها المجلس الى الموظفين: يطالعنا البعض من هنا وهناك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلق بالواقع الوظيفي لقطاع انتم من حصنتموه من كبرياء وجشع من يريد القضاء عليه ولولا كفاءتكم وولاؤكم ومحبتكم لم صمد هذا القطاع في احلك واصعب الظروف.

اضاف المجلس: حقوقكم ومستحقاتكم لكم وانتم من لن تسمحوا بسحبها منكم تحت اي ظرف. وتساءل: ما هذا الفعل الشنيع بنظر البعض الذي ارتكبتموه اذا طالبتم بما هو منصوص عليه في عقد ترعاه القوانين والمواد المتعلقة بعقود العمل الجماعية؟ ارتضيتم عدم قبض مستحقاتكم لسنين. لذا وبعد هذا الظلم بحقكم نطالب المسؤولين بتطبيق موجباتهم التي يتضمنها عقد العمل الجماعي.

وختم: لذا وبناء على طلب الخيّرين سيعلن القرار بشأن التحرك مساء اليوم الأحد. ونقول لمن يريد ان يسمع: نحن دائما دعاة حوار لكن التنازل عن الحقوق غير مقبول لا قانونا ولا اخلاقا.