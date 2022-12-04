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هذا ما يحمله طقس الأسبوع المقبل

4
DECEMBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل مع احتمال تساقط امطار خفيفة شمال البلاد ابتداء من بعد الظهر،وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الإثنين المقبل حيث يتحول الى طقس متقلب بسبب تأثير كتل هوائية باردة نسبياً.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر كانون ألاول بين ١٣ و ٢١ درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا بسحب مرتفعة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل مع احتمال تساقط امطار خفيفة شمال البلاد ابتداء من بعد الظهر، كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانًا خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ليلا.

الأربعاء: غائم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال وفي الداخل، و احتمال تساقط أمطار محلية و ثلوج على ارتفاع ١٩٠٠م و ما فوق مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ليلا.

- درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 18 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، بين ١٠ و ٣٠ كم/س،

- الانقشاع: جيد يسوء احيانا على المرتفعات بسب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و٦٥ % .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: ٢٢°م.

- الضغط الجوي: ٧٦٦ ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: ٠٦:٢٧ ساعة غروب الشمس: ١٦:٢٩ .

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