أبي رميا إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر دولي

A + A -

غادر النائب سيمون ابي رميا الى فرنسا حيث سيشارك في مؤتمر دولي عن " تحديات مستقبل البلدان المحيطة بالبحر الابيض المتوسط" والذي يعقد في مدينة مرسيليا بدعوة من رئيس منطقة "جنوب فرنسا" Renaud Muselier.

وسيبحث ابي رميا مع المسؤولين في منطقة "جنوب فرنسا" تطوير التنسيق والتعاون وتحديد اولويات المشاريع في قطاعات الصحة والتربية والبيئة والسياحة والشباب في قضاء جبيل.

وكان موزولييه قد وقع اتفاقية تعاون بين منطقة Provence-Alpes-Cote d’Azur وقضاء جبيل خلال زيارته في شهر ايلول الى لبنان بدعوة من ابي رميا