الشرق الأوسط: اجتماع الحكومة خسر غطاء أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان،.. ميقاتي يتخطى كل الأعراف

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بعض ما جاء في مانشيت الشرق الأوسط:

في حال رفض «القوات» دعوة رئيس الحكومة المستقيلة للإنعقاد، يكون اجتماع الحكومة قد خسر غطاء أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان، وهما «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» الذي يرفض بشدة انعقادها، ووصف النائب عنه غسان عطا الله تخفيض ميقاتي عدد بنود جدول الأعمال بأنه «استخفاف بعقول اللبنانيين والدستور والقوانين والتعاطي السياسي». وكان عطا الله رأى مساء الجمعة، أن ميقاتي يتخطى كل الأعراف، مضيفاً أن «محاولة تحدي فريق أساسي ووازن أمر مرفوض ومدان، ولا يسهّل العمل بالفراغ، ويزيد التوتر»، وقال إن هذه المحاولة «لن تمر».