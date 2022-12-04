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عناوين الصحف ليوم الأحد 4 كانون الأول 2022

4
DECEMBER
2022
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الديار: جلسة الحكومة غداً بالحدّ الأدنى الضروري... فهل يكتفي التيّار بالمقاطعة ؟
حزب الله يتدخل لنزع فتيل التحدّي... وميقاتي يتراجع عن الـ ٦٥ بنداً
الإستحقاق الرئاسي على صفيح التصعيد... وباريس لم تصل الى مرحلة المبادرة

 

 

 

 

النهار: الجلسة تُعقد "متخفّفة" وتصعيد حادّ بين ميقاتي و"التيار"

 

 

 

 

الأنباء الكويتية: ميقاتي يخوض تحدي انعقاد مجلس الوزراء غداً ومصادر: يمهّد لجلسات تشريعية ويسرّع انتخاب الرئيس

 

 

 


الوطن السورية: رسائل ميدانية روسية- أميركية توقف الغزو البري.. وأردوغان: متمسك بتنفيذه! … الهدوء الحذر يسود على طول خطوط تماس جبهات القتال شمالاً

 

 



الشرق الأوسط: جلسة الحكومة اللبنانية غداً تعمّق الخلافات السياسية
ميقاتي يطمئن الرافضين... و«حزب الله» يتريث في قرار المشاركة... و«أمل» تؤيد

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