عناوين الصحف ليوم الأحد 4 كانون الأول 2022

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الديار: جلسة الحكومة غداً بالحدّ الأدنى الضروري... فهل يكتفي التيّار بالمقاطعة ؟

حزب الله يتدخل لنزع فتيل التحدّي... وميقاتي يتراجع عن الـ ٦٥ بنداً

الإستحقاق الرئاسي على صفيح التصعيد... وباريس لم تصل الى مرحلة المبادرة

النهار: الجلسة تُعقد "متخفّفة" وتصعيد حادّ بين ميقاتي و"التيار"

الأنباء الكويتية: ميقاتي يخوض تحدي انعقاد مجلس الوزراء غداً ومصادر: يمهّد لجلسات تشريعية ويسرّع انتخاب الرئيس



الوطن السورية: رسائل ميدانية روسية- أميركية توقف الغزو البري.. وأردوغان: متمسك بتنفيذه! … الهدوء الحذر يسود على طول خطوط تماس جبهات القتال شمالاً





الشرق الأوسط: جلسة الحكومة اللبنانية غداً تعمّق الخلافات السياسية

ميقاتي يطمئن الرافضين... و«حزب الله» يتريث في قرار المشاركة... و«أمل» تؤيد