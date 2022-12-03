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مسيرة احتجاجية حاشدة في مار مخايل الجميزة تحت شعار “عيرونا راحتنا”

3
DECEMBER
2022
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تحت شعار “عيرونا راحتنا”، نفذ أهالي وسكان منطقة مار مخايل_الجميزة مساء الجمعة 2 كانون الأول 2022 مسيرة احتجاجية حاشدة، انطلقت من الجميزة وعبرت مار مخايل وخُتمت على درج الفاندوم.

حمل الأهالي خلال المسيرة يافطات وشعارات تدعو الى تطبيق القوانين، لناحية ضبط مستوى صوت الموسيقى، وسحب رخص الحانات المخالفة وكل Roof Top ، وحصر عمل الفاليه باركينغ داخل المواقف ومعالجة كل الفلتان الأخلاقي.

شارك في المسيرة- إلى جانب الاهالي- فعاليات المنطقة والمخاتير والنائبان غسان حاصباني ونقولا الصحناوي.

وفي ختام المسيرة، وعد الاهالي أنه اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم المحقة بمزيد من التحركات التصاعدية والتصعيدية.

وانتهى التحرك الحضاري بشكرٍ لكل من شارك فيه، ولتغطية وسائل الإعلام، وكذلك بتوجيه تحية خاصة لمواكبة القوى الأمنية والعسكرية للمسيرة، ولكلّ من دعم وتضامن وساهم في إيصال الصوت ومن عَمل لتحقيق مطالب سكان المنطقة.

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