تدابير سير يوم غد على الطريق البحريّة في الضبيّة بسبب إقامة سباق كأس الاستقلال للدرّاجات الهوائيّة.

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

يُنظَّم يوم الأحد 04-12-2022 من الساعة 7،30 صباحًا وحتّى الساعة 10،30، سباق كأس الاستقلال للدراجات الهوائية في محلّة المارينا على الطريق البحريّة بين مسبح الـ "غولدن بيتش" وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن- الضبيّة على جولات عدّة.

لذلك، سيتمّ إقفال المسار المتبّع بالاتّجاهين، وتحويل السيّر إلى الطرقات المحيطة.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة على الطرقات حفاظًا على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام