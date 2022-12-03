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جهاد سلامة لل tayyar.org: لهذا السبب انتخابات التيار الداخلية مهمة

3
DECEMBER
2022
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قال امين سر التيار الوطني الحر ورئيس لجنة الاشراف على الانتخابات الداخلية، الاستاذ جهاد سلامة ان الهدف من الانتخابات الداخلية التي يجريها التيار الوطني الحر اليوم ويوم غد هو انتخاب المجلس الوطني الذي ينتخب كل اربع سنوات ويضم ممثلين عن الاقضية وعن قطاعات الشباب، المهن، البلديات، المخاتير، الانتشار وممثلة المرأة. ولفت سلامة الى ان ١٦٨ شخصا قد تقدموا بترشيحاتهم.

 واكد سلامة في حديث لل tayyar.org ان المجلس الوطني يمتلك صلاحيات كبيرة من تعديل للنظام ، حق المحاسبة، حق مراقبة أعمال اللجان التنفيذية. ولفت سلامة الى ان هذا المجلس يجتمع مرتين في السنة للتدقيق بالامور المالية والادارية وهو باختصار كالمجلس النيابي لديه صلاحيات تشريعية ودور رقابي. 
‎وكشف سلامة ان المجلس الوطني الذي سينتخب سينتخب بدوره في ١٨ الجاري ٦ أعضاء من المجلس السياسي.
‎واضاف: "يقوم المجلس الوطني بمناقشة السياسة العامة الداخلية والخارجية للتيار، مناقشة الموازنة العامة للتيار ومحاسبة اللجان المركزية وهيئات الاقضية".
‎وذكر امين سر التيار أن الانتخابات بدأت اليوم لممثلي الشباب وقطاع المهن ، المخاتير والبلديات والانتشار وغدا سيتم انتخاب ممثلي الاقضية.
‎وقال سلامة ان عملية الانتخاب تتم الكترونيا عبر تطبيق التيار Fpm application بجو من الديموقراطية مشددا على ان هناك غرفة عمليات ولجنة إشراف تتألف من محامين تواكب الانتخابات وتتدخل لحل اي اشكال.
‎وبالنسبة لحصر التصويت الكترونيا قال سلامة انه منذ فترة طويلة تتم عملية تحفيز المنتسبين على تحميل تطبيق التيار وذلك لعدة اسباب ومنها:
‎- التواصل الدائم بين القاعدة والقيادة
‎- نظرًا للازمة الاقتصادية وغلاء المحروقات لم يكن من المناسب فتح مراكز الاقتراع وتكبيد المنتسبين تكلفة مادية
‎وتحدث سلامة عن حماوة انتخابية فقد سجلت نسب اقتراع مرتفعة في انتخابات مختلف القطاعات والمنافسة الاكبر ستكون غدا لانها حول تمثيل الاقضية اذ يحصل كل قضاء على صوت مقابل كل ٥٠ منتسب .
‎وختم امين سر التيار أن نتائج الانتخابات ستصدر مساء غد بعد انتهاء عملية التصويت.

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