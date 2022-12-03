عائلة الضحية إيلي متى شكرت كل من واساها...وهذا ما طالبت به القضاء!

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وجهت عائلة الضحية إيلي ميشال متى، في بيان، " الشكر و التقدير و المحبة لكل من قدم لنا واجب العزاء في وفاة إيلي سواء بالحضور شخصيا او الإتصال او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، و نخص بالذكر المرجعيات الرسمية من وزراء ونواب و المرجعيات الروحية و الدينية والأمنية وممثلي الأحزاب و النقابات ورؤساء البلديات و المخاتير، الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي التي قامت بتوقيف الفاعلين بسرعة قياسية و احالتهم امام القضاء، أفراد الهيئة التعليمية في مدرسة مغدوشة الفنية ومدرسة مغدوشة الابتدائية و المتوسطة و اصدقاء وزملاء إيلي في البلدة و الجوار و المدرسة، رئيس و اعضاء بلدية عقتنيت ومختار البلدة وكاهن الرعية ولجنة وقف الرعية، عموم اهالي البلدة والجوار في الوطن و المهجر".

وطالبت العائلة القضاء ب"إنزال اشد العقوبات بحق الفاعلين والشركاء والمحرضين على هذه الجريمة البشعة"، داعية الأجهزة الرسمية ( جيش، قوى امن، بلدية، مخاتير) و التي لا بديل لنا عنها في حماية اهلنا و أرضنا ان تقوم بالإجراءات الاحترازية الضرورية لمنع وقوع هكذا جرائم في المستقبل ونتمنى من الجميع الذي يريد ان يعرف عن أسباب الجريمة مراجعة السلطات الرسمية المختصة فقط و إن كل شخص لديه اي معلومات عن دوافع الجريمة ان يتقدم بها الى القضاء اللبناني الذي لدينا كامل الثقة به".

وختمت: "نطلب من الله حماية جميع ابناء البلدة من أي أذى و ان يرحم ابننا إيلي بجوار الرب حيث لا وجع و ألم و لا ظلم".