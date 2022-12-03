وزير الزراعة: سنحضر جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل

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أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أن فريقه السياسي سيحضر جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، قائلاَ: "نحن كفريق سياسي سنحضر جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل إن شاء الله، لأننا نؤمن أن تسيير أمور الدولة والمرافق العامة التي تًعنى بالمباشر بحياة الناس بكل تفرعاتها واجب وطني أساسي لا يمكن التخلي عنه. وبعيداً عن كل التفسيرات الدستورية وغير الدستورية التي من شأنها ربما عرقلة الأمور، فالتأويلات لا تنفع الوطن، نحن نحتاج إلى العمل وإلى تضافر كل الجهود للتسهيل والوحدة، لا للتعقيد والعرقلة والتنافر".



وأضاف: "نحن ماضون في تنفيذ ما وضعناه من خطط واستراتيجيات لوزارة الزراعة، ولن يوقفنا أي معرقل أو معطل، وسنحاسب أي مرتكب، لأن اللعب بالأمن الغذائي هو خيانة وطنية بامتياز".



واعتبر خلال رعايته افتتاح "يوم المونة" في باحة قلعة بعلبك الأثرية أن مركزية التعاونيات في القطاع الزراعي أساسية، ونريدها فاعلة أكثر لتكون الضابط للعلاقة بين المزارعين والمستهلك اللبناني، ونريد أيضاً انتاجا لبنانيا ينافس في الأسواق الخارجية.



وأشار الى أن بعض المنظمات الدولية غير متعاونة، تريد لنا ان نكون على هامش الهامش، وهذا غير مسموح لا ببعلبك ولا في حبيل ولا في أي منطقة لبنانية، قائلاً: "نحن أصحاب هذه الأرض، وإننا نحتاج إلى المساعدة بلا شك، ولكن يجب أن تكون هذه المساعدة وفق منطق الشفافية وضمن استراتيجية وزارة الزراعة، لرفع الحرمان عن بعلبك الهرمل وعكار وعن كل لبنان الذي بات يعاني كله من الحرمان".



وأعلن انطلاقة يوم المونة من بعلبك، وقال: "سيكون لدينا محطة في كل منطقة من لبنان، وتحديدا في القلاع، لأننا نحتاج إلى أن نربط الحاضر بالماضي، لأن تاريخنا مشرف جدا، وهذه القلعة كم اتمنى أن تكون مقصدا للزوار، وان يقام فيها معرض دائم زراعي وغير زراعي، بالتعاون مع وزارة الثقافة وبلدية بعلبك والمجتمع المدني، وأنا بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن وزير الثقافة الذي أشكره من صميم القلب لانه فتح أبواب القلعة للعمل التعاوني وللمزارعين، أؤكد لكم أنه سيكون متعاونا، لا بل مقداما في هذا الإطار".