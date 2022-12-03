القوات: فوجئنا بمجلس و جدول فضفاض من ٦٥ بنداً!

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صدر عن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، البيان التالي:

لم نكن يوما ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة، ولكننا فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الاثنين القادم الواقع في الخامس من الجاري وبجدول أعمال فضفاض يتضمن ٦٥ بندا وكأنها ليست بحكوم تصريف أعمال، وكأننا لسنا في ظل فراغ رئاسي.

ومن هذا المنطلق بالذات نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأما فيما يتعلق بالبند الذي له علاقة بصحة الناس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى.