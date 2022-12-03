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طقس متقلب وكتل هوائية باردة...كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟

3
DECEMBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل، وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال. كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الإثنين المقبل، حيث يتحول إلى طقس متقلب بسبب تأثير كتل هوائية باردة نسبيا.

– (معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر كانون ألاول بين 13 و21 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل، وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال. كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية. الإثنين: غائم جزئيا مع بداية انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتشكل الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر مع تكاثف للغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة. الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات. كما تتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانا خاصة جنوب البلاد مع إمكانية حدوث برق ورعد ونشاط في سرعة الرياح.


– الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 13 درجة، في الداخل من 5 إلى 18 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الإنقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و65 % .

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 22°م.

– الضغط الجوي: 1019 HPA. أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,27 ساعة غروب الشمس: 16,29

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