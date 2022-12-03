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"البيض المقلي" يثير غضب الإسبان.. يشجع على الكسل

3
DECEMBER
2022
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أثار إعلان سلسلة السوبرماركت الإسبانية "ميركادونا"، بيع البيض المقلي الجاهز، غضبا في صفوف المواطنين الذين رأوا في تلك الخطوة تهديدا للبيئة وتشجيعا على الكسل.
 
وتبيع "ميركادونا" زوجا من البيض المقلي في عبوة بلاستكية قابلة للتسخين في المايكروويف مقابل 1.80 يورو.
 
وعلّقت بلانكا روبيال من جمعية "أصدقاء الأرض" البيئية في مقابلة مع تلفزيون "آر تي في إي" الإسباني، على المنتج الجديد قائلة: "سيزيد هذا الأمر من المخلفات البلاستيكية بشكل كبير، علما أن المواطن في إسبانيا يرمي سنويا 34 كيلوغراما من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد".
 
وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا المنتج الجديد، حيث كتب أحدهم على "تويتر": "السعر باهظ والمنتج ليس صديقا للبيئة".
 
وقالت صحيفة "ذا لوكال"، إن ثمن المنتج يعادل سعر دزينة من البيض غير المقلي من محلات البقالة في إسبانيا، بينما وصفت حملة مقاطعة على "فيسبوك" المنتج بأنه "غير صحي وسيفاقم مشكلات البيئة".
 
ولم يقتصر استهداف المنتج الحديث عن أضراره على البيئة وإنما وصفه عدد من رواد مواقع التواصل بأنه "يشجع على الكسل"، و"يروّج لقلة الحركة".
 
جدير بالذكر أن قانون النفايات البلاستيكية الجديد في إسبانيا سيحظر التغليف البلاستيكي للفواكه والخضروات إذا كان وزنها أقل من 1.5 كيلوغرام، ولكنه لن يشمل الأطعمة المطبوخة مسبقا مثل البيض المقلي، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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