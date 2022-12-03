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"حاج بقى"... ردٌ جديد من جورج قرداحي بشأن أزمته مع السعودية!

3
DECEMBER
2022
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة أجراها وزير الإعلام السابق جورج قرداحي ورد فعله على عرض المقابلة التي أدلى فيها بتصريحات أشعلت أزمة مع السعودية.
 
وقال قرداحي في المقابلة التي أجراها على قناة القاهرة والناس، ردا على سؤال إن كان يحب الذهاب إلى السعودية؟: "أنا لا أتنكر، وحاج بقى أصحاب الألسنة المغرضة الي بقولوا متنكر وشرب من البير ورمى فيه حجر، بلاش هذا الكلام لأن هذا ليس صحيحا، وهذا من ضمن الحملة الخبيثة المدبرة التي كانت مفبركة عشاني أنا، وعشان يمسوا بشخصي، وبموقعي الإعلامي والمهني، وغيره..".
 
وأضاف: "والله نفسي دائما أروح السعودية، السعودية كنت أعتبرها زي بلدي بتعرفي انا اشتغلت في MBC، وأنا جزء من الـMBC، والـMBC محطة سعودية، والـMBC كان لها فضل كبير علي وأنا كان لي فضل برضه على نفسي طبعا وعلى MBC، بس الـMBC هي الي اعطتني هذا المنبر حتى أطل من خلاله على كل العالم العرب".
 
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