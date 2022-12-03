طقس بارد وغائم حتى هذا اليوم..

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يسيطر طقس خريفي مستقر على الحوض الشّرقي للمتوسّط حتّى يوم الثّلثاء المقبل، حيث يتحوّل إلى طقس متقلّب بسبب تأثير كتل هوائيّة باردة نسبيًّا”، مشيرةً إلى أنّ “معدّل درجات الحرارة المعتادة على السّاحل لشهر كانون الأوّل بين 13 و21 درجة مئويّة”. وأوضحت التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أنّ “الطقس المتوقّع في لبنان غدًا السّبت غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، بسحب مرتفعة، مع انخفاض بنسبة الرّطوبة واستقرار بدرجات الحرارة”، مبيّنةً أنّ “الطّقس المتوقّع الأحد قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال، بينما ترتفع درجات الحرارة النّهاريّة في الدّاخل ، كما يتشكّل ضباب محلّي على المرتفعات في الفترة المسائيّة”.

ولفتت ، إلى أنّ “الطّقس المتوقّع يوم الإثنين غائم جزئيًّا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة، وتشكّل ضباب محلّي على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظّهر”. وأفادت بأنّ “الطّقس المتوقّع الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، ويتشكّل الضّباب على المرتفعات؛ كما تتساقط أمطار محليّة بدءًا من المناطق الجنوبيّة”. وأضافت الدّائرة أنّ “الرّياح السّطحيّة: شماليّة غربيّة إلى شماليّة نهارًا وشماليّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/ساعة، الانقشاع جيّد، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 45 و65%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 22 درجة مئويّة”.