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بالصورة- أوقف بالجرم المشهود! وهذا ما ضُبط معه..

3
DECEMBER
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة مروّجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية خصوصا في جبل لبنان وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلة الدورة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج المذكور وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو: م. ز. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه بالجرم المشهود.

بتاريخ 23-11-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الدورة أثناء قيامه بترويج المخدرات سيرا على الأقدام. وبتفتيشه، ضبط بحوزته /8/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /25،6/غ، /5/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الباز زنتها حوالي /16،5/ غ، مبلغ مالي وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلة الدورة سيرا على الأقدام، كما اعترف أنه ينشط لصالح أحد التجار.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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