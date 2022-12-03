لقاء للتجمع من أجل لبنان في فرنسا مع المحامي وديع عقل‎‎

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في تاريخ 1/12/2022 عقد التجمع من أجل لبنان RPL بفرنسا لقاءا مع عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر الأستاذ وديع عقل الذي أكد فيه مجددا مثابرته على مكافحة الفساد المستشري في لبنان واللامحاسبة القائمة كما أوضح معلومات حول زيارته الأخيرة التي قام بها الى بلجيكا وعن مداخلته لدى البرلمان الأوروبي كاشفا" عن وثائق واثباتات بالغة الأهمية تدين حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة والسيدة أنا كازاكوفا بتحويل الأموال ، تبييضها وسرقتها مطالبا" بمحاكمتهما وفرض العقوبات اللازمة بحق كل من شارك بهذه العمليات الاختلاسية التي ما هي سوى أموال تعود للمودعين في المصارف اللبنانية. كما نوه أيضا" عن الاعلام المرتشي الذي يمتنع عن كشف هذه الفضائح الجرمية التي تعني جميع اللبنانيين على حد سواء.

شكر جميع المشاركون الأستاذ وديع عقل لتخصيصهم هذه المقابلة ومشاركتهم بهذه المعلومات القيمة داعيين له بالتوفيق متمنيين أن تتحقق العدالة بهذا الملف البالغ الأهمية وبحق كل من قام بعمل جرمي وتصحيح المسار القضائي في لبنان .