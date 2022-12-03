living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما أخذنا الذهب أخذنا جنى عمركم بس

3
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب فادي عبود في الجمهورية:
وبما انّ الحاكم بأناقته المعهودة هو «فوتوجينيك»، ننتظر منه وممّن يحميه صوراً أخرى لبث الطمأنينة في قلوب اللبنانيين، نريد منه صورة الى جانب مودع ينتظر ساعات في المصرف ليشحد قروشاً من وديعته التي هي جنى عمره وشبكة أمانه، ننتظر صورة الى جانب مودع آخر يتعرض للذل امام مصرف آخر لأنه يريد معالجة والده المريض.

وصورة بالطبع امام شاب في مقتبل العمر خسر فرصة تعليمه لأنّ والده عجز عن الحصول على امواله، وصورا كثيرة لأناس تدمّرت حياتهم وتغيّر مستوى معيشتهم فيما الحاكم ومَن يحميه مستمرون في العيش برفاهية، والمودع مضطر الى ان يُسكت جوع اولاده بمبلغ زهيد هو الحد الاقصى المسموح له ان يحصل عليه من وديعته.

ونتمنى ان يعلّق الحاكم ومن يحميه هذه الصور في منازلهم الفخمة ليتذكروا دائماً المآسي التي تسببوا بها، ولينظروا الى عيونهم ويروا أثر أفعالهم على حياة كل فرد من هؤلاء، وليعرفوا انّ هذه المآسي ستلاحقهم وعائلاتهم واحفادهم الى ما لا نهاية، لأن صرخة المظلوم ودمعة الموجوع ترتدّ على الظالم مهما طال الزمن.

ويُطالعنا الحاكم بابتسامة واثقة بأن الذهب بألف خير متناسياً اموال الناس وودائعهم، فبالطبع سيبتسم لأنه لم يخسر قرشاً، ونجح في تحويل امواله الى الخارج، ونجح في مضاعفة ثرواته على مدى 30 عاما بقي فيها في منصب الحاكم، يُفبرك سياسات غريبة عجيبة أوصلت البلد الى الانهيار والناس الى التعتير.

ولزيادة الطين البلة، عمد أصحاب القرار ومعهم الحاكم الى زيادة الدولار الجمركي والضرائب على اساس دولار 15 الف ليرة لبنانية قبل الاعياد وحتى قبل ان يتمكن المواطن من سحب دولاره المصرفي على اساس 15 ألفاً، هدية قبل الاعياد ترفع اسعار السلع وتزيد الاعباء على المواطن، رفع الضرائب قبل التفكير بخطة إنتاجية وإصلاحية تحقق النمو. وهكذا سيستمرون في الابتسام خلال فترة الاعياد فيما المواطن يتفرج عليهم بحسرة.

من جهة أخرى، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان اوليفييه دو شوتر Olivier De Schutter في مداخلته أمام مجلس النواب البلجيكي الاسبوع الماضي، إن مصرف لبنان يعتبر واحداً من المؤسسات الاشكالية من ناحية الشفافية، وانّ ممارسات مصرف لبنان انحرفت عن المعايير الدولية، ولم يتم التدقيق في أي من ممارسات مصرف لبنان من قبل لجنة برلمانية.

ونستعين هذا الاسبوع بـ دو شوتر ليسمعكم عن الشفافية المفقودة في عمل المصرف المركزي، فبالتأكيد مَللتم من قصة ابريق الزيت المعتادة التي نرددها حول ضرورة الاطلاع على كل التقارير المدققة للمصرف المركزي منذ 20 عاماً وحتى اليوم. فربما اذا سمع نوابنا الاعزاء ذلك من جهة دولية قد يتحمّسون للتحرك جدياً للمطالبة بالتقارير المدققة لتبيان حقيقة ما أوصَل الامور الى ما هي عليه، كما تشخيص الوضع الراهن بدقة للتمكن من إيجاد حلول تعيد للناس ما تبقى من ودائعها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout