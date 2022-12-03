أسرار الصحف ليوم السبت 3 كانون الأول 2022

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البناء

يقول خبير عسكري روسي أن القيادة التركية تعلم استحالة النجاح بتأمين الداخل التركي عبر الحدود مع سورية عبر عملية عسكرية أحادية وهي تحتاج للنجاح مساندة وتعاون من أحد طرفين الأميركي أو روسيا وسورية والا كانت العملية قفزة في المجهول تنقل المعركة مع الأكراد الى الداخل التركي.



قال سفير دولة أوروبية أنه خلافا لتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن الفراغ الرئاسي فإن جوهر التعطيل ليس بأسماء المرشحين بل يأتي من قرار سعودي يلتزم بتنفيذه مؤيدو ترشيح ميشال معوض باستثناء وليد جنبلاط برفض الحوار مع حزب الله للتفاهم على مرشح ينجح بتأمين النصاب والانتخاب.

الجمهورية

ـ تلقّى أحد الأحزاب مبالغ مالية بالعملة الصعبة من عدد من بلدان الإنتشار وبلدان أخرى تحت عنوان دعم العائلات المحتاجة في الأعياد.

ـ لاحظت جهات ديبلوماسية عودة اهتمام دولة كبرى بالوضع اللبناني أكثر من ذي قبل، ردا على التحرّك الإعلامي والاجتماعي لسفارة إحدى الدول المدعومة من إحدى السفارات الغربية.

ـ عُلم أنّ التواصل بين جهة سياسية فاعلة ومرجعية غير مدنية بلغت مراحل متقدمة على مستوى الحوار بينهما.

اللواء



لن تكترث عواصم خارجية بالخلاف الذي بدأه تيار سياسي بمواجهة عقد جلسات للحكومة، باعتبار أن الجلسات شأن داخلي لبناني.



استطلعت جهات معنية الوزراء واحداً واحداً قبل تحديد موعد في ما خصَّ عقد جلسة لمجلس الوزراء، فكانت الأكثرية مع هذا الخيار.



لن تسلّف كتلة نيابية مناهضة لكتلة منافسة الفريق الذي تنتمي إليه أي موقف داعم في ما خصَّ العزف على الوتر الطائفي.