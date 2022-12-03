عناوين الصحف ليوم السبت 3 كانون الأول 2022

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الأخبار

ـ «ملائكة الأشرفية»: الفاشيون الجدد

ـ من قرر ومن وافق على عزل التيار؟

ـ هل يغيّر اجتماع الحكومة قواعد اللعبة؟

ـ أميركا - إيران: عودة التوتير العلَني

البناء

ـ بايدن وماكرون وشولتز لشروط التفاوض مع روسيا… وموسكو تعمل للقاء أردوغان الأسد

ـ ميقاتي يدعو الحكومة لجلسة الإثنين.. والنصاب عرضة لتجاذب سياسي وطائفي ومصلحي

ـ تطمينات وزير الاقتصاد حول الدولار الجمركي لم تمنع زيادات الأسعار 20 %

الجمهورية

ـ عناد ومكابرة على حافة التسوية

ـ التحالف يستأنف دوريّاته في شمال سوريا

ـ ما هي حصة لبنان من القمة الأميركية ـ الفرنسية؟

ـ المرحلة تختار الرئيس

ـ شولتس: لحلّ دبلوماسي في أوكرانيا

اللواء

ـ نصاب ميثاقي لجلسة مجلس الوزراء الاثنين.. وحزب الله يحاول احتواء رفض باسيل

ـ وزراء «التكتل» بين مُسافر ومُحرَج.. والبنود المالية ملحّة للعمل في كل الوزارات

ـ أوروبا تُدين «العنف الإسرائيلي» في الضفة والقدس

ـ الاتحاد الأوروبي يفرض سقفاً لسعر النفط الروسي